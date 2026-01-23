巨人の平内龍太投手（２７）が２２日、「オーバースローで１６０キロ、アンダースローで１４０キロ」と究極の二刀流を目標に掲げた。母校である東京・西多摩郡の亜大で自主トレ。「もう６年目。そろそろバチっと飛び抜けた成績を残したい。防御率１点台で、去年の（救援陣の）みんなみたいに６０試合くらい投げたい」と意気込んだ。昨季は１２登板で１勝１敗１ホールド、防御率５・７４と悔しい成績に終わったが、シーズン最終