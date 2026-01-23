阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が２２日、春季キャンプ初日から猛アピールすると誓った。この日、兵庫・西宮市内のホテルで行われた１、２軍合同スタッフ会議でルーキー唯一の宜野座組スタートが決定。「開幕１軍を目標にしている。キャンプ初日から全力でやっていきたい」と闘志を込めた。谷端は尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」での新人合同自主トレに参加。５日の入寮時に８２キロだった体重が８５キロまで