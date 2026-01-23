オリックス・陳睦衡（チェン・ムーヘン）投手（１９）が２２日、来日２年目の飛躍を誓った。台湾出身の育成右腕は２０日に再来日し、この日から大阪・舞洲で自主練習を開始。「まずは支配下になれるように頑張りたい」と前だけを向いた。２５年はウエスタンで５試合に登板し１勝、防御率１・１７と上々。最速１５２キロの直球で大器の片りんを見せ「（体の）可動域があまりよくないと感じた」と同時に課題も持ち帰った。帰国中