巨人・田中将大投手（３７）が２２日、前楽天・則本昂大投手（３５）との再共闘を喜び、「負けないように」と結果で意地を見せることを誓った。Ｇ球場で自主トレを公開。１３年日本一コンビである２歳下の右腕の加入に「まさかという感じ」と初言及した。し烈な先発競争を勝ち抜き、日米通算２０１勝、その先を目指すプロ２０年目。ブルペンでは抜群の仕上がりを見せて並々ならぬ決意をにじませた。１年前とは見違える表情だっ