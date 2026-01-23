男性7人組「IMP.」が21、22の両日、初の全国アリーナツアーの横浜アリーナ公演を行った。2日間3公演で計約4万5000人を動員。憧れ続けた会場に立った喜びとPINKY.（ピンキー、ファンの総称）への感謝を胸に、7人ははじける笑顔でステージに立った。立ち見が出るほど多くのPINKY.が詰めかけ、色とりどりのペンライトが揺れた。最年少の松井奏（25）は見渡しながら「横アリ、かなったな。泣きそうになっちゃったよ、これだよな。