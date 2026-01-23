オリックス・吉田輝星投手（２５）が２２日、短髪での“ギアチェンジ”を宣言した。２５年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、１、２軍ともに登板なし。リハビリ中は髪を切らないことをマイルールとしていた右腕は、２１日に鼻下まで伸びた前髪を１年ぶりに切り落とし、決意表明した。「（散髪は）個人的な軽いイベント。いよいよ本当に（リハビリ）終盤なので、気合を入れた」。２５年１２月からは鹿児島・鹿屋体育大で自