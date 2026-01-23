広島・秋山が早期の実戦出場を歓迎した。新井監督は2月10日に宮崎・日南で予定する紅白戦に「（秋山らも）出てもらう。今までは若手中心だったけど、やり方を変える」と明言。これに「刺激があった方がいいし、オフに準備したことができるか、実戦で早めに確認できるのもいい」と呼応した。従来は調整を任されており、1次キャンプで実戦出場となれば異例だ。