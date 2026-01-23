広島のサンドロ・ファビアン外野手（27）が来日から一夜明けた22日、広島市南区のマツダスタジアムを訪問。新井貴浩監督（48）からレギュラーのお墨付きを得て臨む2年目に向け「期待に応えたい。監督に後悔はさせない」と決意を新たにした。1年目の昨季、チーム最多の17本塁打、65打点をマークした優良助っ人。今季も主軸としての活躍に期待大だ。同僚のモンテロとともに、故郷のドミニカ共和国から羽田空港を経て前日21日夜