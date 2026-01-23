広島・モンテロは開口一番「日本に戻ってくることができて、とてもうれしい」と語った。昨季は開幕直後に左脇腹を痛めて1カ月半離脱し、出場105試合で打率・255、9本塁打、41打点。いきおい今季の目標に、ノーモア離脱を挙げた。「ケガせずに1年間戦い抜くのが一番の目標。オフは、そのための体づくりに重点を置いて取り組んできた」長距離砲として爆発が期待される2年目。昨季終盤に新井監督から指摘された「打ちにいく時に