女優の芳根京子（28）が、ディズニー/ピクサーの最新アニメ映画「私がビーバーになる時」（3月13日公開）の日本語吹き替え版で声優を務めることが22日、都内で発表された。芳根はステージ後方の壁を突き破って登場する予定だったが、想像以上に堅く大苦戦し「リハーサルではスッていけたのに…」と苦笑。それでも、ビーバーに意識を転送する主人公メイベル役をオーディションで射止め「メイベルがハチャメチャな動物の世界で