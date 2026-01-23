1月25日（日）放送の「新婚さんいらっしゃい！」に登場するご夫婦が暮らすのは、愛媛県宇和島市。夫は、120年続くみかん農家の5代目。3ヘクタール、サッカーコートおよそ3つ分の果樹園には、3500本ものみかんの木があり、季節によって15種類の柑橘を栽培しているんだとか。 いかにも控えめそうな夫は、女性と目を合わせられないほど奥手。仕事でも私生活でも山で過ごすことが多く、出会いの機会もなかったと