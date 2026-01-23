あるぞ、2月中の大台！オリックス・山下が、大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開。最速で2月中に160キロを計測し、自身2度目の開幕投手へアピールすることを誓った。「2月は寒さもある中でどれだけ出るか、とてもいい指標になるので。（160キロ）出したいなと思います」今年、すでにブルペンでは最速153キロを計測。今オフはプロ入り後初めて育成やリハビリの段階から外れ、ケガなくシーズンを投げきるためのフォーム調整