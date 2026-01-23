女性6人組「LarmeR」が22日、全国ツアーの最終公演を都内で行った。約2時間のステージで、デビュー曲「この雫は、海を越える。」やライブ定番曲「ワッチャッチャ！お祭りサマー！！」など14曲を披露。24年にデビューし、今年が3年目。坂口渚沙（25）は「グループとしても成長してきているので、チャンスをものにしたい」と抱負。みのり（21）は「いつかは6人で東京ドームに立てるようになりたい」と青写真を描いた。