日本ハム・達孝太投手（２１）が２２日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で自主トレを行い、新球開発の着想を得た。普段は人さし指と中指を縫い目に置くスライダーを、小指までの４本も全て握ってキャッチボールで試投。「握る指が多いと遅くなるイメージだったけど、投げてみたらめっちゃ速くなって」と驚いた。感触は「微妙だった」と苦笑しつつ「意外といいかもしれない」と色気もチラリ。ボールを受けた藤田琉も「最初伸びてくる