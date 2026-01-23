1999年10月にスタートした沢口靖子主演『科捜研の女』。本日1月23日（金）、ついにシリーズの集大成となる『科捜研の女 FINAL』が放送される。放送直前、沢口靖子のクランクアップのコメントが到着した。◆「マリコも自分も成長した」沢口靖子が涙クランクアップ当日――。最後の撮影が終了した瞬間、スタジオは盛大な拍手に包まれ、キャスト・スタッフが科捜研のラボセット前に集合。監督から大きな花束を受け取った沢口は一礼し