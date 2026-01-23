ホームでのビッグマッチで悔しい黒星を喫した。ただ、明るい材料もある。対戦相手のサポーターにも印象を残したようだ。１月20日に行われたチャンピオンズ・リーグ（CL）のリーグフェーズ第７節で、インテルはアーセナルに１−３で敗れた。先制点を献上後、一度は追いついたものの、ハーフタイムまでに追加点を許すと、終盤にもダメ押し弾を奪われている。プレミアリーグで首位を快走し、CLでも唯一の無敗で首位に立つアーセ