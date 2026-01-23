現地１月22日、イングランド女子リーグ（WSL）のレスター・シティ・ウィメンはスイス女子代表のFWアリシャ・レーマンを完全移籍で獲得したと発表。契約期間は2028年夏までの２年半で、レーマンにとっては１年半ぶりのWSL復帰となる。英メディアが“世界一セクシーなフットボーラー”と呼称する27歳は、「本当に素晴らしい気分。ここに来られてとても幸せだし、イングランドに戻ってきたのはまるで里帰りのような感覚です。すご