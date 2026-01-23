女優の加藤ローサ（40）が22日に放送されたテレビ東京「ナゼそこ？＋」（木曜後8・58）に出演。小学校の通学時に大変だったことを振り返った。VTR間のトークで「通学時に大変だったこと」として加藤は「小学校3年生までおじいちゃんのお家に住んでいた。鹿児島県なんですけど、出身が」と切り出した。祖父の家で生活していた時は「山の中で。小学校まで2時間くらいかけて歩いて通ってた」と明かし、MCのユースケ・サンタマリ