お笑いグループ「ダチョウ倶楽部」が結成40周年を記念し、初の大型お笑いライブを行う。公演名は「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」。5月25日に東京国際フォーラムで開催する。2022年5月に死去した上島竜兵さん（享年61）を慕う「竜兵会」の有吉弘行（51）と土田晃之（53）のほか、グループ結成のきっかけを生んだ先輩の渡辺正行（69）、バラエティ