２月８日投開票の衆院選は、主要政党がそろって消費税の減税を公約する構図になった。明確な財源のめどがないまま、社会保障制度の根幹を支える消費税について、減税を競うとは無責任というほかない。金融市場が発する警告を軽視すべきではない。立憲民主、公明両党が結成した新党「中道改革連合」は、食料品の消費税率８％を恒久的にゼロとする方針を打ち出した。自民党も、２年間に限り飲食料品を消費税の対象としないこと