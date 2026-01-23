東京電力は、新潟県の柏崎刈羽原子力発電所６号機を約１４年ぶりに再稼働させた。東日本大震災後、東電としては初の再稼働となる。東電は、福島第一原発の事故で甚大な被害をもたらしたことを改めて胸に刻み、安全運転を徹底していかねばならない。東電は２１日夜、柏崎刈羽原発で制御棒を引き抜き、原子炉を起動させた。だが、２２日に不具合が発生し、停止を決めた。不安が残るスタートだ。慎重の上にも慎重を期し、再稼