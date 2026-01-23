開発した商品を持つ黒須充春さん。「新商品を製造できる機械を探し歩きました」と話す＝東京都中央区の明治本社カカオとミルクを混ぜ合わせて、やわらかいのにゆっくり溶ける独特の生食感を実現した明治の菓子「生のときしっとりミルク」が人気となっている。関東、中部、関西で売り出したところすぐに売り切れたため、2026年1月に全国に販路を拡大。水分含有率が業界団体の規定に該当せず、チョコを名乗れない。【共同通信＝浜