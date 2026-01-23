前大阪府知事の吉村洋文氏（日本維新の会代表）が仕掛けた出直し知事選が２２日告示された。２５日告示の大阪市長選とのダブル選となる。吉村氏は「大阪都構想」への３度目の挑戦を掲げるが、ダブル選実施の表明から告示までわずか１週間という異例の短さで、日本維新の会以外の政党は対抗馬を立てなかった。有権者からは「なぜ今、選挙なのか」と戸惑いの声が聞かれた。２２日午前、大阪市中央区の南海難波駅前で第一声に臨ん