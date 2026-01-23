ダチョウ倶楽部が、5月25日に東京国際フォーラムホールAで、「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催することが22日、分かった。同グループは1985年（昭60）に、24年に亡くなった電撃ネットワークの南部虎弾さんをリーダーに肥後克広（62）、寺門ジモン（63）、上島竜兵さんの4人で結成。87年に南部さんが脱退、それ以降は肥後をリーダーにした3人で活