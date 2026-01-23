【モデルプレス＝2026/01/23】岡田准一が主演を務める映画「SUKIYAKI 上を向いて歩こう」（12月25日公開）より、新キャスト2人が解禁。松坂桃李と仲野太賀の出演が決定し、コメントが到着した。【写真】松坂桃李、人気女優妻と結婚前の貴重2ショット◆松坂桃李＆仲野太賀の出演解禁 全員が大河ドラマ主演この度、本作の主人公であり、物語の核となる天才作曲家・中村八大（岡田）と共に、伝説の“689トリオ”を演じる新キャストが