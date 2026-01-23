日本記録保持者の大迫傑、1秒差2位の鈴木健吾がエントリー3月1日に開催される東京マラソンは22日、招待選手ら一部のエントリーを発表した。日本記録保持者の大迫傑（LI-NING）、歴代2位の鈴木健吾（横浜市陸協）が参戦する。1秒差で日本歴代1位、2位の2人が出場し、ファンからは「激アツやな」「俄然楽しみ」との声が上がっている。国内招待選手には、昨年の東京世界陸上代表の近藤亮太（三菱重工）、小山直城（Honda）のほか