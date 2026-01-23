「ダチョウ倶楽部」の肥後克広と寺門ジモンが、５月２５日に東京国際フォーラム・ホールＡで「ダチョウ倶楽部４０周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催することが２２日、決定した。ダチョウ倶楽部にとって初の大型周年ライブだ。１９８５年に４人で結成。その後は肥後克広、寺門ジモン、上島竜兵さん（２２年死去）の３人編成となり「聞いてないよォ」「ヤー！！