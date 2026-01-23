阪神・藤川球児監督（４５）が２２日、若虎に「本気を見せろ」と号令をかけた。兵庫・西宮市内のホテルで１、２軍合同スタッフ会議を実施し、沖縄春季キャンプのメンバー振り分けを発表。自身が指揮する宜野座組は平均年齢２５・５歳という若い４０選手を選び「本気を見る。本気の姿を見て、こちらが必死にその選手たちの歩みになるように見る」と熱っぽく語った。抜てきした注目の一人が高卒２年目右腕・今朝丸だ。昨季は２軍