阪神・藤川球児監督（４５）が２２日、春季キャンプの具志川スタートが決まったベテランの梅野に言及した。この日は、兵庫・西宮市内のホテルで行われた１、２軍合同スタッフ会議に出席。通算１１０５試合に出場している３４歳の捕手に対し「おそらく（宜野座以外は）初めてかな。すごく重要な時間。今まで気づいていないことが、自分自身を俯瞰（ふかん）で見る時間にできる」と期待を寄せた。