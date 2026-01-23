オリックス・山下舜平大投手（２３）が２２日、完全覚醒へ「２月に１６０キロ」の目標を定めた。大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開し、「一人しか開幕戦は投げられない。そこに合わせて（宮崎）キャンプで準備していく」とエースの宮城らに堂々の挑戦状。９勝（３敗）を挙げて新人王に輝いた２３年以来の開幕投手へ、明確な展望を描いた。「寒さもある中でどれだけ（球速が）出るかは、とてもいい指標になる。（１６０キロ