「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」が、5月25日に東京国際フォーラム ホールA開催されることが決定した。【写真】白菜抱え…“最近ハマっていること”ダチョウ倶楽部・肥後克広ダチョウ倶楽部は1985年に結成。結成当初は4人でスタートも、のちに、肥後克広、寺門ジモン、上島竜兵さんの3人で、「聞いてないよォ」（1993年流行語大賞大衆部門・銀賞