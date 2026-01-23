静岡朝日テレビ「スポーツパラダイス」（金曜午後11時10分）の23日放送のスタジオには、W杯2大会連続出場、元日本代表の中沢佑二さんが初登場！ボンバーの愛称で親しまれた中沢さんのスポパラでのコメントに注目です！そして、先週初出演してくれた柿谷曜一朗さんはスポパラ取材でキャンプ地・鹿児島へ！県勢3クラブが開幕に向け、急ピッチで戦術の落とし込みやコンディション向上に励む中、柿谷さんは清水と磐田をチェック。