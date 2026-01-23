札幌・南警察署は2026年1月22日、暴行の疑いで札幌市南区に住む無職の男（37）を現行犯逮捕しました。男は22日午後4時前、自宅で母親の顔面を殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、男の母親が「息子が暴れている」と通報し、警察官が自宅にかけつけたということです。男は両親と同居していて、警察の調べに対し「私がやったことで間違いない」と容疑を認めています。警察は動機や事件の詳しい経緯につい