札幌・南警察署は2026年1月22日、公務執行妨害の疑いで札幌市に住む無職の女（36）を逮捕しました。女は1月15日午前9時45分ごろ、職務のため女の自宅を訪問した札幌市職員の女性（27）の両肩を両手で突き飛ばす暴行を加え、職務の執行を妨害した疑いが持たれています。15日午前9時50分ごろ、「札幌市職員ともめた」と女が自ら警察に通報しました。警察によりますと、女性は女を担当している市の職員で、聞き取りをしていたところ女