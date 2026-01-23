◇欧州リーグ1次リーグ第7戦セルティック2ー2ボローニャ（2026年1月22日ボローニャ）セルティック（スコットランド）のMF旗手怜央（28）が22日、欧州リーグ（EL）1次リーグ第7戦の敵地ボローニャ（イタリア）戦に先発出場。前半5分、FW前田大然（28）のアシストから欧州リーグ今季3点目となる先制ゴール。しかし前半34分に2枚目のイエローカードを受け退場。するとチームは2点のリードを守れず後半2失点し、2ー2のドロー。