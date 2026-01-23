ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」が出演するRKBラジオ「つばきファクトリーの今夜だけ浮かれディオ」（毎週木曜日午後11時30分〜）の公開収録が22日、東京都新宿区の「西新宿ナルゲキ」で行われた。「今夜だけ超！浮かれディオ」と題し、メンバーの小野瑞歩（25）、豫風瑠乃（18）、土居楓奏（15）の3人が参加。RKBの橋本由紀アナウンサー（25）がMCを務め、1、2部ともに大勢のファンが集まった