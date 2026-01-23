マンチェスター・ユナイテッド（マンU）は22日、MFカゼミーロが今季終了後に退団することを発表した。2022年の加入から4シーズンに渡ってチームを支えた33歳のブラジル代表MFが今夏、夢の劇場に別れを告げる。これまでマンUで146試合に出場し、21得点を記録してきたカゼミーロはクラブを通じて「これからの人生において、マンチェスター・ユナイテッドは常に私の中にあり続ける。この美しいスタジアムに足を踏み入れた最初の日