◇大相撲初場所12日目（2026年1月22日両国国技館）関脇・霧島が横綱・豊昇龍との3敗対決を寄り切りで制し、優勝戦線に生き残った。昨年秋場所を9敗して負け越し、師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）からかけられた厳しい言葉に発奮。先場所に続く連続2桁勝利にも王手をかけた。2場所連続優勝を目指す新大関・安青錦は2敗対決で平幕・熱海富士を寄り切って10勝目を挙げ、単独トップに立った。3敗で霧島ら6人が続く。霧島は立