◇大相撲初場所12日目（2026年1月22日両国国技館）久々に朝乃山が幕内の土俵で躍動する姿を見て安堵（あんど）の気持ちが湧き上がっています。生きの良い藤ノ川との注目の取組でしたが、まさしく力の違いを見せつけました。あまりまわしにはこだわらず、激しく動いて活路を求めてきた相手にも前に前にと自分の姿勢を保って対処。“まだまだお前早いぞ”という余裕すら漂わせ、さすがだなという印象です。藤ノ川が2、3と動く