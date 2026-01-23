◇大相撲初場所12日目（2026年1月22日両国国技館）9場所ぶりに幕内に復帰した朝乃山が3敗を守った。藤ノ川がつっかけ、2度目の立ち合い。左を差されたが、突き放して抱え込んだ。「（相手は）思い切りのいい相撲を取るという印象があった。しっかり正面に置いて取った。下からというつもりだった」と最後は押し出した。4連勝で2桁勝利まで、あと1勝。再入幕場所で39場所ぶりの優勝も見える展開に「いつも通り。充実感、疲