◇大相撲初場所12日目（2026年1月22日両国国技館）平幕の錦富士が22日、日本相撲協会に「頸椎（けいつい）椎間板ヘルニア、胸椎椎間板ヘルニア、右変形性肘関節症で2週間の安静加療を要する」との診断書を提出して休場した。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）によると、再出場はしない。錦富士の休場は3場所ぶり6度目。12日目の対戦相手、阿武剋は不戦勝。10日目から2連敗で6勝5敗だった。青森県出身の唯一の幕内力