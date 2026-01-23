いわき平競輪場のG3「いわき金杯争奪戦」は2日目を迎える。注目は8Rだ。12年日本選手権の決勝ワンツーなど、山崎芳仁との豊富な連係実績を誇る成田が中心。ここは芳仁の長男・歩夢の番手で仕事をこなし、ゴール前で差す。＜1＞小林泰正自力。＜2＞成田和也少し不安はあったが思ったより感じはいい。（山崎）歩夢君とは昨年5月の川崎以来。＜3＞堀内俊介自力。＜4＞原口昌平単騎戦。＜5＞河野通孝小林君へ