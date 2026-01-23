ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１５８．３０円付近で推移しており、本日安値圏での取引となっている。根強い円安から本日は１５８円台後半まで上昇していたものの、ＮＹ時間に入ってドル安の動きが優勢となったことから、ドル円も戻り売りに押される展開。 明日は日銀決定会合の結果が公表され、政策は据え置きが確実視されている。今回は展望レポートも公表されるが、想定範囲内と考えられているようだ。 注