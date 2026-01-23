ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回BBCトーナメント」は2日目。早くも勝負の準々決勝だ。注目は12R。ディフェンディングチャンピオンの茅原は舟足も上々。インから的確な踏み込みを決めて2日連続の逃走劇を披露する。対抗には初日5Rで豪快な4カド捲りを決めた久田を指名。2コースから差しに構えて続く。ターン回りに手応えを得る深谷はカドから柔軟に立ち回る。遠藤は外をブン回って上位浮上を目指す。＜1＞茅原悠紀足