◇サッカー練習試合（※40分×3）福島6ー0静岡産大（2026年1月22日）J3福島は22日、静岡・御前崎の第1次キャンプで今季初の対外試合を行い、静岡産大と対戦した。今季から加入の三浦知良（58）は2本目の途中から20分間出場し“実戦デビュー”。相手DFに囲まれながら「股抜き」を見せるなど攻守に躍動、明治安田J2・J3百年構想リーグ開幕となる2月7日のアウェー甲府戦に向け、着々と準備は進む。相手選手2人に囲まれても慌