WBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）が4月10日に東京で同級1位の元世界2階級制覇王者エストラダ（メキシコ）とWBC世界同級挑戦者決定戦に臨むことが濃厚となった。エストラダが22日、自身のSNSに「4月10日に日本に行きますキャリア終盤に大きな挑戦になる」などと投稿した。那須川は昨年11月、井上拓真（大橋）とのWBC世界バンタム級王座決定戦で初の世界戦に臨み、0―3判定負けでプロ8戦目で初黒星。対するエストラダ