ボートレース三国のスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦「三国プリンスカップ」は3日目を迎える。注目は12Rだ。序盤2日間でまだ白星のない中野だが、動き自体は間違いなく着順以上の雰囲気。初日1走目のイン戦を取りこぼしているだけに、ここは負けられないところだ。スタートも踏み込んでくるだろう。隙を見せずに逃走を決める。三馬が1番差しから続く展開か。ならば宮脇は外から外を攻めて行く。水谷が中を割ってくる。