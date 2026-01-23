新潟アルビレックスBBは22日、新潟県西蒲原郡の弥彦体育館で練習を行った。PFムトンボ・ジャン・ピエール（23）は、あす24日からのホームでの金沢2連戦に新ヘアスタイルで挑む。普段はドレッドヘアを後ろで束ねているが、練習後に真上に束ねると、チームメートからは「パイナップルみたい」と言われた。ムトンボは「これで金沢戦に出ようかと思う。少しでも身長が高くなると思う」と冗談交じりに語り、ゴール下での活躍を目指