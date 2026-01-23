千葉は2月6日開幕の明治安田J1百年構想リーグを前に小林監督らが市原市役所を表敬訪問した。17年ぶりのJ1公式戦となる初戦は同7日に浦和をホームに迎える。19、20年に所属した古巣との対戦となるDF鈴木は「浦和を退団した時からジェフをJ1に上げて対戦したいと思っていた」と力を込めた。ファン、市職員らが集まったセレモニーで小林監督は「開幕戦、まさか赤く染まらないですよね」と冗談を交えてサポートを呼びかけた。