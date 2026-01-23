韓国Ｋリーグの水原FCでチアリーダーを務め、現在は台湾プロ野球でも絶大な人気と知名度を誇るアン・ジヒョンさんが公式インスタグラムを更新。マラソン大会に参加した様子を伝える何気ない投稿だが、その圧倒的な美貌とスタイルに賛辞が続々と寄せられている。28歳のトップチアは台湾の島で開催されたマラソンイベントにゲスト参戦。「澎湖で迎えた、私の初めてのマラソン。朝早い時間の澎湖は本当に美しく、コース沿いの応援